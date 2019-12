Sérgio Conceição: «Queremos chegar o mais longe possível... quem sabe a uma final»

O FC Porto garantiu esta quinta-feira o apuramento para a fase seguinte da Liga Europa graças ao triunfo (3-2) na receção aos holandeses do Feyenoord, que valeu aos dragões o primeiro lugar do Grupo G. No final da partida, o treinador dos azuis e brancos mostrou-se agradado com a qualificação para os 16 avos de final da prova e destacou a capacidade da equipa para alcançar o objetivo mesmo com algumas exibições menos conseguidas."Foi uma fase de grupos difícil, concluída em 1.º lugar mas não com o brilhantismo que gostaríamos. Em termos ofensivos faltou eficácia nestes jogos e no plano defensivo poderíamos e deveríamos ser mais equilibrados. Mas valeu pelo espírito, por aquilo que é a equipa e pelo acreditar", explicou Sérgio Conceição, na 'flash interview' aos microfones da Sport TV.Confrontado com uma primeira parte eletrizante e na qual foram marcados os cinco golos do jogo, o treinador do FC Porto enalteceu a resposta da equipa à reação dos holandeses. "Estávamos a ganhar 2-0, podíamos matar o jogo com o 3-0 e sofremos dois golos de rajada, o que poderia inibir a equipa, mas temos jogadores de grande caráter, fomos atrás e fizemos o golo", justificou.Relativamente à fase a eliminar, Sérgio Conceição não esconde que a ambição do FC Porto passa por "chegar o mais longe possível". "Somos um clube histórico, com peso e vamos honrar e dignificar a história do clube. É uma prova bonita e queremos chegar o mais longe possível, quem sabe uma final. Acreditamos no nosso valor, sabemos que não está tudo bem mas estamos aqui para trabalhar em cima desses erros e tornar a equipa mais forte", concluiu o treinador dos dragões.