Sérgio Conceição: «Queremos ganhar a Supertaça para fechar um ano difícil, mas fantástico»

A revista 'FPF360' deste último trimestre de 2020 dá destaque à Supertaça Cândido de Oliveira, que será disputada por FC Porto e Benfica na próxima quarta-feira, em Aveiro, a partir das 20h45. A publicação da Federação Portuguesa de Futebol apresenta duas entrevistas com os técnicos das duas equipas e Sérgio Conceição não esconde o desejo de fechar o ano da melhor forma.





"É mais um título que queremos ganhar para poder juntar à Taça e ao campeonato conquistados, fechando assim um ano tão difícil, mas ao mesmo tempo fantástico", refere o treinador dos dragões, que prevê "um jogo de final, difícil, onde estão presentes os dois clubes rivais com historial mais rico". "É um jogo sem favoritos à partida e que, como todos, terá a sua história, a sua vida própria dentro de um enquadramento de grande qualidade das duas equipas", justifica Sérgio Conceição, que venceu a prova em 2018 como treinador e em 1996 como jogador, ambas no FC Porto.O técnico desvaloriza o facto de a final ser disputada tão perto do Natal: "Quando vamos disputar um título ninguém pensa na época do ano que se vive. Não tem outro simbolismo ue não seja querer ganhar a Supertaça."Conceição lamenta também que, à semelhança da Taça de Portugal, em agosto, a final da Supertaça não possa ter público nas bancadas: "É estranho e mau para o futebol. A essência do jogo é a paixão que os adeptos colocam em cada jogo ao vivo. É uma pena não ter adeptos, ainda mais nestes jogos decisivos onde seguramente dariam outro colorido à final".