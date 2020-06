Sérgio Conceição: «Queremos mostrar em campo que somos os melhores»

Sérgio Conceição fez esta terça-feira a antevisão do jogo com o Famalicão (amanhã, 21h15), encontro que marca o regresso aos relvados três meses depois. "Não foi fácil para ninguém", sublinhou.



Regresso: É com enorme prazer que estou aqui quase 3 meses depois. É sempre bom estar de volta. Uma palavra para dizer que estes 3 meses não foram fáceis para ninguém. Foi preciso sermos inteligentes para manter o plantel a trabalhar, motivado, com foco que as coisas iam retomar. A equipa está como sempre: focada, a trabalhar muitíssimo bem, fez um trabalho fabuloso nestas últimas semanas e também em casa. Estamos preparados perante uma equipa que toda a gente sabe que é a verdadeira surpresa do campeonato





Expectativas para a reta final do campeonato: Espero que seja retomada a dinâmica que estava a ter, até porque, antes da paragem, a equipa estava bem, tinha ganhado jogos importantes e recuperado na tabela alguns pontos que, para nós, eram essenciais para a luta. Espero dar continuidade a toda essa dinâmica. Não falo do último jogo, que foi o tal empate. Aproveito para desejar, às terceiras equipas que são tão importantes para o jogo, a maior felicidade do mundo, e que, no fim, quem ganhe, ganhe com mérito.

Não beneficiou ninguém. Ninguém estava à espera desta pandemia e da situação em que o mundo se encontra. Foi mau para toda a gente, sofremos todos, muita gente a perder pessoas quuridas, da familia, é redutor estarmos a falar só do futebolNunca parámos. Não fomos de férias, estivemos a trabalhar o tempo todo, ainda que de forma diferente. Isso, por si só, demonstra a esperança que tínhamos de que o campeonato retomasse para que, dentro do campo, demonstrássemos que éramos e somos a melhor equipa.Precisamos de estar equilibrados para fazer um bom jogo e não sermos surpreendidos. Estamos num mundo novo. Aquilo que é exigido às pessoas é para toda a gente. É uma responsabilidade social que todos têm de ter, não são só os Super Dragões que têm de ter mais cuidado ou o Sérgio Conceição, somos todos. As pessoas que tentam controlar - e não é fácil - tentam salvaguardar a saúde das pessoas. O que espero é que não se entre no exagero e que se faça do futebol um exemplo positivo. A minha grande preocupação é o Famalicão e jogar num ambiente limpo, porque somos super controlados. Criou-se condições para acabar o campeonato, e sou a favor de tudo o que permita ao futebol tenha espetáculo durante cada vez mais tempo.É sempre mau não ter todo o plantel à disposição. Lamento profundamente o que aconteceu ao Marcano, é um elemento importante para nós. O Nakajima não está no grupo de trabalho. A direção tratará a ausência da melhor maneira, neste momento não há muito mais a falar.