Sérgio Conceição: «Queremos vencer as três competições internas e a Champions»

O FC Porto bateu (2-1) o Paços de Ferreira, em jogo dos quartos-de-final da Allianz Cup, com golos de Malang Sarr e Luis Díaz e confirmou a qualificação para a 'final four' da prova, onde já se encontra o Sporting.

No final da partida, o treinador dos dragões não escondeu a satisfação por a sua equipa conseguir alcançar mais um objetivo na temporada, sublinhando o futuro ambicioso que quer para o FC Porto esta temporada.

"Foi um bom jogo. Cabia-nos a nós desmontar a organização defensiva [do Paços de Ferreira]. Na fase final do encontro, acontece o golo do Paços, após um jogo totalmente controlado por nós e que peca por ter tido um resultado curto", começou por dizer Sérgio Conceição, em declarações à Sport TV+.

Meta do FC Porto e do seu treinador

"A minha meta é ganhar todos os dias, os jogos são importantes quando nos permitem ganhar títulos no final da temporada, é obvio que queremos vencer esta competição até porque ainda não o fizemos. O nosso objetivo passa por vencer as três competições internas e também a Liga dos Campeões, penso que já fizemos o mais difícil."

Espírito de grupo "fantástico"

"Temos um espírito de grupo fantástico. Destaco o rigor dos jogadores que entram e percebem a nossa dinâmica com e sem bola", concluiu.