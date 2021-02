Sérgio Conceição reage à posição da APAF e atira: «Depois vêm com grandes hipocrisias...»

Ainda com o sucedido no Belenenses SAD-FC Porto ainda bem presente, Sérgio Conceição reagiu este sábado ao comunicado da APAF sobre as suas declarações posteriores ao duelo do Jamor. Na antevisão ao próximo duelo dos dragões, diante do Sp. Braga, o técnico portista não poupou nas palavras, mas deixou claro que os portistas não precisam deste 'combustível' para competir melhor.





"Não precisamos desse tipo de situações para jogarmos a um nível alto. A equipa é sempre competitiva, independentemente disso. Não precisamos disso para jogar e para ganhar. Claramente que estamos atentos ao que vai acontecendo, àquilo que que são os nossos jogos e sentimos exatamente essa revolta muitas vezes. São situações muito claras para toda a gente, menos para quem toma as decisões. Podemos meter mais achas para a fogueira, não incendiando como fui acusado pela APAF... E aproveito já para falar nisso. A APAF devia preocupar-se em defender os árbitros, sem dúvida nenhuma. Principalmente em perceber o contexto e o ambiente em que estão inseridos. Não é normal um árbitro, que está numa pressão enorme, envolvido numa polémica, ser nomeado para um jogo do FC Porto, um rival do Sporting. É isso que a APAF se tem de preocupar! Além do que são as declarações que treinadores possam fazer, por se sentirem injustiçados, pela integridade dos seus jogadores, que só é defendida pelos cartões amarelos e vermelhos! Depois vimos falar com hipocrisia e fazer grandes comunicados... Defendem a sua dama e eu os meus jogadores", atirou o técnico portista, que de seguida se recusou a responder a outras questões sobre o mesmo tema.