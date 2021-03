Sérgio Conceição reage ao sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões

Sérgio Conceição reagiu ao sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, nos quais o FC Porto vai defrontar o Chelsea.





"Não falei com eles, não estava com os jogadores. Depois fomos treinar, vimos um vídeo de análise a situações, fomos treinar. Sorteio é com as equipas que estão, o poderio delas a todos os níveis... Independentemente do adversário que calhasse, seria uma tarefa extremamente difícil e vai ser. Os quartos de final tem os melhores clubes da Europa, vão ser bons jogos, bem disputados e difíceis para todos", afirmou na antevisão ao jogo com o Portimonense (amanhã, 18 horas).E prosseguiu: "É importante ganhar o próximo jogo em Portimão. Depois haverá o jogo com o Santa Clara, e depois falaremos da Liga dos Campeões. Queremos sempre ganhar o próximo jogo".A primeira mão dos quartos de final vai ser disputada em casa dos dragões, a 6 ou 7 de abril, e o segundo jogo previsto para Londres, uma semana depois, a 13 ou 14 de abril.A formação comandada por Sérgio Conceição, que eliminou a Juventus, de Cristiano Ronaldo, nos oitavos de final, vai disputar os 'quartos' da principal competição europeia de clubes pela 10.ª vez, a oitava desde que esta se passou a denominar Liga dos Campeões.Já o Chelsea eliminou na ronda anterior os espanhóis do Atlético Madrid, de João Félix, vencendo ambas as partidas.