Sérgio Conceição reage aos insultos racistas a Marega: «É uma vergonha, c...!»

Sérgio Conceição mostrou-se muito insatisfeito com a atitude dos adeptos do Vitória para com Moussa Marega, voltando-se para as bancadas dos adeptos vimaranenses gritando "isto é uma vergonha, c...!".





Marega abandona relvado devido a insultos vindos das bancadas Marega abandona relvado devido a insultos vindos das bancadas

O avançado do FC Porto, refira-se, foi alvo de muitos insultos vindos das bancadas após o golo marcado, algo que motivou mesmo a sua saída de campo. O técnico do FC Porto ainda tentou travar o seu pupilo, mas de pouco valeu, já que o dianteiro maliano saiu mesmo de campo em claro desacordo com aquilo que vinha sendo dito nas bancadas.