Sérgio Conceição realça as 100 vitórias na Liga e atira: «Venham mais!»

O triunfo na Choupana, frente ao Nacional, foi o 100.º de Sérgio Conceição ao comando do FC Porto no campeonato. Uma marca redonda e que o treinador destacou esta terça-feira na sua conta de Twitter.





100 vitórias no nosso campeonato! Todas elas especiais, todas elas importantes e todas com os mesmos ingredientes: trabalho, dedicação, e crença no caminho escolhido. 100 vitórias em 4 anos de desafios e dificuldades que soubemos transformar em sucessos. Venham mais! pic.twitter.com/3LDgTlI4Vl — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) April 20, 2021

"100 vitórias no nosso campeonato! Todas elas especiais, todas elas importantes e todas com os mesmos ingredientes: trabalho, dedicação, e crença no caminho escolhido. 100 vitórias em 4 anos de desafios e dificuldades que soubemos transformar em sucessos", escreveu Conceição, terminando a mensagem com uma frase a pensar já no futuro, bem ao ao seu jeito: "Venham mais!"Este registo permite a Sérgio Conceição entrar num lote muito restrito de técnicos que conduziram os dragões a 100 ou mais triunfos na Liga, juntando-se a ilustres como José Maria Pedroto e Artur Jorge.Sérgio Conceição atingiu esta marca ao fim de 129 jogos no escalão maior: além da centena de vitórias, regista ainda 18 empates e 11 derrotas.