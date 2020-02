Sérgio Conceição recebe novidades do departamento médico do FC Porto

O FC Porto emitiu este sábado uma nota dando conta do treino que a equipa realizou esta manhã no Olival, tendo em vista o jogo de amanhã, com o V. Guimarães e, na atualização do boletim clínico, Danilo é dado como "totalmente apto".





O médio tem andado a debelar uma inflamação no joelho direito e já foi libertado pelos médicos dos dragões.Cabe agora a Sérgio Conceição decidir utiliza, ou não, o influente internacional português já na partida com os minhotos.Pepe é neste momento o único jogador aos cuidados do departamento médico dos azuis e brancos.