Conceição e a palestra para jogo com o Benfica: «Até me perguntaram se tinha tomado um calmante»

Sérgio Conceição é um treinador emotivo, que não gosta de perder, isto já não é novidade para ninguém, mas em entrevista à UEFA o treinador do FC Porto recordou uma palestra diferente, em que até foi questionado se teria tomado algum medicamento."Eu sou uma pessoa extremamente emotiva e aquilo que sou na minha vida passo-o para o futebol. Acho que não podemos nunca dissociar o homem do treinador. Há um momento marcante, até por essa característica que eu tenho de ser muito emotivo e que não se revelou nessa altura. Cheguei a pensar para mim próprio: 'não é normal estares tão calmo numa palestra antes de um jogo. O encontro em causa foi quando defrontámos fora o Benfica há dois anos e vencemos com um golo aos 90 minutos. Foi uma palestra diferente do que eu estava habituado a fazer. Lembro-me de passar a mensagem que queria passar aos jogadores, mas de uma forma muito mais calma do que o habitual. Os meus adjuntos até me perguntaram se eu tinha tomado algum calmante", admitiu o treinador.Esta quinta-feira o FC Porto defronta fora o Rangers na 4.ª jornada da Liga Europa.