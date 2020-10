Sérgio Conceição: «Reforços? É preciso dar tempo»

Sérgio Conceição fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Olympiacos, mas não deixou de falar também da partida com o Gil Vicente, na última jornada da Liga. O técnico falou de Fábio Vieira e do papel dos reforços para o que está para vir.





Incluí o Fábio porque é um jogador da equipa principal. Olho para 26 ou 27 profissionais à disposição e escolho o melhor onze.Obviamente que isso que disse é importante. Dentro do que é o pouco tempo que temos de treino e o pouco tempo de alguns dos reforços, uns mais do que outros, temos de dar tempo. Temos de incluí-los dentro da equipa e fazê-los sentirem-se confortáveis. O Sarr foi usado sem muito tempo, parece contraditório, mas foi porque jogou muitas vezes em França numa linha de cinco. Tinha dado boas indicações. Temos de ir dando tempo, sem termos muito tempo para trabalhar. Os jogos são todos para ganhar ou ganhar. Se não arriscamo-nos a perder pontos importantes.