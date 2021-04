Sérgio Conceição rendido ao "elogio incrível" de Pepe: «Que grande moral»

Sérgio Conceição comentou este sábado a entrevista de Pepe ao semanário 'Novo'. Sem se quer alongar, o treinador do FC Porto cingiu-se a uma parte que o deixou muito honrado.





"O que me saltou à vista foi essa expressão curiosa que me deixou feliz, de que gostava de ter sido treinado por mim no auge da sua carreira, com 27/28 anos. Foi um elogio incrível. Agradeço muito as suas palavras. Um jogador que esteve no Real Madrid com os melhores do mundo, que ganhou 3 Champions, disse isso de mim. Que grande moral", referiu na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Nacional.Na mesma entrevista, Pepe deixou o desejo de ver Conceição renovar com o FC Porto. "Claro que gostava que ele continuasse. Já lhe disse? Ele sabe, ele sabe… Claro que eu gostava muito que ele ficasse, mas ele terá os objetivos dele e nós temos de respeitar. Nestes quatro anos pôs a fasquia muito alta e nós só temos de agradecer-lhe pois, com a sua exigência, levou-nos a elevar a nossa exigência", disse o defesa.