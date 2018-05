Sérgio Conceição renovou esta quinta-feira contrato com o FC Porto até 2020. O treinador dos dragões tinha ainda mais uma temporada no vínculo com os portistas, à qual acrescentou agora mais um ano.Conceição foi contratado no verão de 2017, quando orientava os franceses do Nantes, regressando assim ao clube azul e branco pelo qual tinha jogado. Conseguiu ser campeão nacional logo na primeira época como treinador dos dragões.

Autor: Luís Miroto Simões