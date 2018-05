Continuar a ler

"Com isso, na semana seguinte, de uma maneira em que não fui muito… Não o quis ofender, mas fui um pouco longe de mais e pedi desculpa por isso. No Benfica-FC Porto fui ter com o Rui Vitória para lhe dizer isso e não foi por termos ganho. No Estoril tinha falado com o empresário dele, a dizer-lhe que independentemente do fim do campeonato, tinha todo o gosto de ir almoçar com ele e esclarecer tudo. No nosso jogo disse-lhe isso e ele não aceitou. Não há nada mais a dizer", admitiu.



Em entrevista à SIC, Sérgio Conceição foi questionado em relação à polémica que protagonizou com Rui Vitória a determinado momento da temporada e, ainda que a princípio se tenha mostrado reticente em abordar o caso, depois explicou o seu ponto de vista e ainda revelou que o treinador do Benfica recusou um convite por si endereçado para jantar."Não sei se vale a pena tocar nesse assunto sinceramente. Quer mesmo? Eu sempre fui frontal e muito direto na abordagem a qualquer tema… Houve momentos em que os árbitros mereceram ser elogiados, houve outros em que não estiveram tão bem e estão sujeitos à crítica, como nós e os jogadores. Aquilo que se passou no caso com o Rui Vitória, lembro-me do nosso jogo com o Benfica em que houve alguns lances polémicos e ele disse que não tinha visto. Mas não precisava de ver pois já havia muita gente a analisar… E depois, na flash do jogo em casa do Benfica, disse que poderíamos perder todo o tempo do mundo para ir ver um lance duvidoso", começou por dizer.

Autor: André Monteiro