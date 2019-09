Sérgio Conceição revela o que os adeptos do FC Porto lhe dizem nas manhãs dos jogos

A propósito do aniversário do FC Porto Sérgio Conceição elogiou os adeptos do clube e contou um episódio curioso que frequentemente lhe acontece nos dias dos jogos."Sinto-me sempre satisfeito por estar neste clube. Este estado espírito está sempre comigo porque gosto do clube. Já passei por momentos difíceis e a paixão que tenho pelo FC Porto fez-me ultrapassar isso. Parabéns ao FC Porto, a todas as pessoas que fizeram parte deste clube, atletas, dirigentes, sócios e adeptos, fizeram deste um clube com uma marca muito própria.""O Paulo Futre usou recentemente uma expressão que gosto muito. Ele disse que 'quando o FC Porto perdia a cidade chorava'. Acho que isto é bastante forte e simboliza bem o que são estes adeptos. Quando vou correr no dia dos jogos, de manhã, as pessoas passam por mim e não dizem 'bom dia'. Dizem 'é para ganhar'! De uma forma agressiva. E eu digo 'bom dia'... Criou-se uma forma de estar nesta cidade, neste clube, que é muito própria. Só quem passa por aqui percebe este sentimento. É um sentimento forte. Espero que venham muitos mais anos, cheios de títulos."