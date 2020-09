Sérgio Conceição revela que Mateus Uribe está "mais solto"

Sérgio Conceição elogiou a evolução de Uribe, com reflexos na forma como o colombiano se aproxima da zona de finalização. "Sim, noto-o mais solto", começou por dizer, frisando a sua capacidade de adaptação na época passada, o que lhe permite, hoje em dia, perceber melhor o que é pretendido.

"Hoje está completamente integrado e sabe bem o que queremos. É verdade que lhe exijo, e faço-o porque tem essa capacidade e qualidade de chegada ao último terço e de aparecer em zona de finalização com alguma facilidade. Mas não é só a ele. É a todos os médios, pois esta é das características de que gosto na linha média. Sem dúvida que noto o Mateus [Uribe] mais solto neste sentido", comentou, antes de abordar também o jogo diante do Boavista.





"Eu prefiro ganhar por 1-0 do que 4-3, pois é a demonstração de uma equipa sólida e consistente", disse. "Depois colam-me o rótulo de conservador, mas temos sido quase sempre a equipa com mais golos no fim da época", lembrou, debruçando-se ainda sobre um dérbi que não terá público. "Estes dérbis são dos jogos em que mais prazer tive em participar. Vamos fazer tudo para que seja um grande jogo", apontou.Sérgio Conceição olhou para um Boavista que tem muitas novidades para 2020/21, admitindo "não conhecer tão profundamente a equipa" na forma como joga, já que as individualidades estão perfeitamente identificadas. "Tem jogadores interessantes na frente, os alas Paulinho e Sauer que são muito ativos e criam uma dinâmica boa no Angel Gomes. O Boavista é um clube histórico, mas nós temos de pensar maioritariamente em nós e no que vamos produzir para vencer o jogo", referiu.