Sérgio Conceição revela ter mandado mensagem a Peseiro: «Considero despedimento injusto»

O treinador do FC Porto revelou esta sexta-feira ter enviado uma mensagem a José Peseiro, após este ter sido despedido do Sporting."As pessoas cada vez mais olham para o resultado, para o momento... e na minha opinião cometem-se erros. Mandei uma mensagem ao Peseiro, para estar com ele neste momento difícil, como ele também o fez um momento difícil que tive. Não tinha muito contacto com ele e estivemos 15 minutos ao telefone. Não esqueço isso. Acho que é extremamente injusto, mas não tenho de me meter na vida dos outros clubes. Com certeza que o presidente do Sporting achou melhor para o seu clube esta forma de atuar. Não tenho de criticar nada. Quando digo injusto, estou a falar do José Peseiro. Como colega, estou completamente solidário com ele", afirmou o treinador portista na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Liga NOS com o Marítimo, este sábado, às 18 horas no Funchal.José Peseiro foi despedido por Frederico Varandas, na consequência da derrota dos leões frente ao Estoril, quarta-feira, em jogo da Allianz Cup.