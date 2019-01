Sérgio Conceição: «Rui Vitória tem mérito pelos títulos que conquistou»

Sérgio Conceição comentou este domingo, na conferência de imprensa do jogo com o Nacional, a saída de Rui Vitória do Benfica."Rui Vitória teve o seu percurso no Benfica. Agora é passado. Tem mérito pelos títulos que conquistou. Agora o Benfica tem um jovem treinador, mais um que não foi ex-jogador, mas já demonstrou na formação que tem qualidades. Vai ter a sua vida no Benfica e nós temos a nossa", referiu.Sobre o jogo com o Nacional, o treinador do FC Porto disse esperar dificuldades mas manifestou confiança no desempenho da sua equipa."É a melhor fase do Nacional em termos de resultados e do que a equipa faz em campo a todos os níveis. É a equipa que tem mais golos fora a par do Benfica. É uma equipa que vai à procura da baliza adversária. Estamos atentos a essa dinâmica e temos de perceber o que temos de fazer. Será um jogo difícil", frisou, revelando que Brahimi está em dúvida para o encontro de segunda-feora às 21 horas no Dragão"."É sempre importante vencer. Se é aumentar vantagem ou não face aos adversários não vivemos em cima disso", concluiu.Sérgio Conceição comentou ainda o mercado, dizendo que uma semana em janeiro seria suficiente.