Sérgio Conceição sabe que depende de Pinto da Costa: «Gosta mais do clube do que de mim»

Sérgio Conceição falou ainda, na edição mais recente da magazine da Liga dos Campeões, na roda que o grupo faz no final de todos os jogos, considerando-a "muito emocional" e "importante para a equipa". Um momento criado pelo técnico, que já vai na quarta temporada de FC Porto, um clube que há muito tem no coração.





Mas não é por isso que continua no banco: "Se eu não tivesse resultados e não fosse o profissional que as pessoas do FC Porto desejam, já não estaria aqui. O presidente pode gostar muito de mim, mas gosta muito mais do clube. Sei dessa realidade."