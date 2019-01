Sérgio Conceição: «Saímos daqui com uma exibição quase perfeita»

Sérgio Conceição mostrou-se agradado com a prestação doesta sexta-feira em Chaves , sublinhando que a equipa fez um jogo coletivo muito forte e que esteve eficaz quer a atacar, quer a defender. A exceção foi o golo sofrido, num penálti que o técnico dos dragões contestou."Sim, em termos do nosso processo ofensivo, que está associado ao equilíbrio defensivo. Foi um jogo muito consistente da minha equipa, a saber o que fazer para criar ocasiões e fazer quatro golos. Tivemos mais ocasiões para fazer mais. Foi um bom jogo, onde fomos inteligentes na procura de chegar a situações de cruzamentos e finalização. O Chaves apresentou-se com um bloco baixo e linha média muito juntos, pouco espaço por dentro. Isso implicaria que a equipa circulasse a bola de forma rápida, no curto espaço que tínhamos provocarmos movimentos de fora para dentro. Lembro-me do quarto golo, é um passe fantástico do Herrera para o Corona e o Tiquinho finaliza. Soubemos tornear as dificuldades impostas pelo Chaves. Mesmo no nosso equilíbrio defensivo, nunca deixámos o Chaves sair para o ataque com perigo. Parabéns aos jogadores, porque há dois dias saímos do estádio já passava da meia-noite e não houve quebra no jogo. Sofremos aquele golo, não queríamos. Penso que analisarão o penálti mas não existe de forma nenhuma. Saímos daqui com uma exibição quase perfeita. Sofremos o golo, paciência. Para a próxima temos de estar mais atentos.""Não queria, primeiro porque a equipa está talhada para ir à procura da baliza adversária, para gerir o jogo de forma a que olhe para o aumento da vantagem. Aconteceu o 3-1, por o que ouvi, não parece de todo penálti, mas depois pode abrir o jogo e temos de correr mais. Eles sabem que não gosto dessa forma passiva de estar no campo, e não houve. Mas temos de olhar para o acumular de alguma fadiga e para o subconsciente dos jogadores, saberem que o jogo está na mão.""Estava muito cansado, com situações de fadiga física e também mental. Notei ali em dois ou três lances que perdeu a contração. Era melhor tirá-lo e não arriscar.""Sim, no futebol correr cansa e é normal, faz parte do acumular de jogos. Estamos precavidos para isso, temos tudo à disposição para recuperar os jogadores da melhor forma e estar na terça-feira ao mais alto nível.""As individualidades conseguem surgir quando o coletivo é forte, e hoje tivemos um coletivo muito forte em todos os momentos. Depois os jogadores da frente fazem golos, a linha defensiva foi de uma eficácia incrível, o Herrera e o Óliver fizeram um jogo monstruoso. Toda a equipa esteve bem e depois sobressaíram jogadores que fazem golos, mas dou tanta importância a quem defende como a quem ataca. Está tudo associado."