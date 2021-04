Sérgio Conceição: «Se acabasse empatado não era escândalo nenhum»

O FC Porto venceu (2-1) este sábado o Santa Clara, no Estádio do Dragão, em jogo da 25.ª jornada da Liga NOS, uma partida que acabou por ficar definida com um golo de Toni Martínez no último minuto do período de descontos.

No final da partida, Sérgio Conceição assume que o empate seria o resultado que seria mais "justo" no duelo entre dragões e açorianos, elogiando a exibição dos jogadores orientados por Daniel Ramos na deslocação ao Estádio do Dragão.

"Temos de olhar para o contexto deste jogo, não esquecer que trabalhamos com oito jogadores durante duas semanas e temos de olhar para os treinos de muitos deles, um dois, mas apenas de recuperação. Jogos após Seleções são muito difíceis, mas isso não é desculpa. Há que dar parabéns ao Santa Clara e ao Daniel Ramos pelo jogo que fez aqui", começou por dizer o técnico portista, na 'flash-interview' da Sport TV.

Análise à primeira e segundas partes do encontro

"A primeira parte foi equilibrada, mas na segunda parte. Se acabasse empatado não era escândalo nenhum, até acho que era justo, sinceramente. Penso que fizemos o mais importante."

Ausência de muitos jogadores complicaram na escolha do 'onze'

"Foi difícil na preparação do jogo, mas demonstrámos aquilo que tenho dito que é importante e fico feliz por isso. Os jogadores que entram, entram com a vontade de dar tudo no jogo e melhorar alguma exibição que tenha sido menos feliz de um companheiro. Acabamos por ser felizes, também porque tentamos e fizemos por isso, mas também é preciso realçar o jogo que o Santa Clara fez aqui."

Luta pelo título será até ao final

"Escolhi a equipa que estava em melhor forma para este jogo. Este é que era o jogo mais importante. Ainda temos uma palavra a dizer no campeonato, aqui ninguém tira a toalha ao chão. Faltam muitos poucos e ninguém desiste pelo caminho", terminou.