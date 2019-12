Sérgio Conceição: «Se aposto nos jovens é porque têm qualidade, não faço favores»

A época do FC Porto tem sido marcada pela presença de vários jogadores da formação na equipa principal. Sérgio Conceição tem lançado vários jogadores formado no Olival, mas, em entrevista ao Canal 11, lembrou que este não é um caso único na carreira.





"Já lancei vários jogadores na minha carreira. No V. Guimarães chamei o Raphinha, o Tyler Boyd, o Xande Silva. Há muitos jovens… O Miguel silva. Há muitos jovens em quem apostei por mérito. A forma como olho para os jogadores, tenham 17 ou 37, é pela qualidade. Não faço favores a ninguém no sentido de ser mais bonito ou melhor para a imagem do treinador. Se estão lá, é porque têm qualidade para estar lá", apontou o técnico dos dragões.