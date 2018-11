Sérgio Conceição: «Se houvesse mais golos não chocava ninguém»

Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com o triunfo do FC Porto na Madeira, sublinhando que a exibição melhorou na segunda parte."Tinha dito que muitas vezes observamos o adversário e temos uma ideia de estrutura habitual da equipa mas depois tentam surpreender e contrariar o poderio do FC Porto. Cada um está no seu direito. Cabe-nos encontrar espaço e situações para poder ganhar o jogo. Quando há um jogador que não cumpre, fica difícil. Uma equipa que nunca jogou assim, iam surgir essas ocasiões, esses espaços. Foi o Otávio que conseguiu chegar ao golo nunca jogada fantástica da nossa parte. Podíamos ter feito mais golos na segunda parte, a primeira foi mais difícil. A vitória é merecida e se houvesse mais um ou outro golo, não chocava ninguém."Faz a diferença essa velocidade de execução e a intensidade que nunca baixou. Nos últimos 10 minutos é normal que a equipa baixe um bocadinho, que eu não gosto muito, mas aconteceu. Para desmontar bloco baixo era precisa rapidez, conseguimos várias situações. Na primeira parte muitas situações de cruzamento e não criámos mais perigo. Na segunda parte muita qualidade coletiva e naturalmente surgiram os golos.""Nós focamo-nos em nós, no que temos pela frente, na nossa tarefa diária. Nós é que somos importantes. Obviamente olhamos para as outras equipas, para os candidatos ao título perderem pontos, mas isso não tem de interferir em nada na nossa ambição.""O que me deixa mais satisfeito é voltar nos últimos jogos a sermos a equipa que fomos desde que assumi o cargo. Com mais ou menos dificuldade, vamos conseguir as vitórias. Não olhamos muito para os outros. Não é normal por exemplo perder em casa com o Vitória, com todo o respeito, porque teoricamente o FC Porto tinha de ganhar aquele jogo. Aqui é um campo difícil, uma equipa com individualidades muito interessantes, que luta sempre pelos seis primeiros lugares. Conseguimos contornar e fazer golos e uma exibição na segunda parte muito agradável."