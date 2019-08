Sérgio Conceição: «Se não és capaz de atacar bem, não estás pronto para defender bem»

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao encontro de sábado com o V. Setúbal, sublinhando que a equipa está totalmente focada nesse jogo. O treinador voltou ainda a explicar que escolhe o onze com base no que vê nos treinos."É uma equipa que nos últimos sete jogos perdeu apenas duas vezes fora, com Benfica e FC Porto. Este ano ganhou um e empatou outro sem sofrer golos. No ano passado, quando vieram ao Dragão, vieram jogar em 4x3x3 e estavam habituados a jogar em 4x4x2. Cabe-nos fazer um jogo competente e ganhar.""O V. Setúbal vai ser um jogo importante e queremos focar-nos nesse jogo.""Não é intuição, é o que vejo nos treinos. Não me baseio no último jogo para fazer a equipa, é o trabalho diário. A tática do jogo em relação à equipa e ao adversário. Uma série de situações que o treinador analisa, ainda por cima com um plantel com jogadores novos.""As estatísticas para mim valem zero. Também não vou falar do ano passado em que fizemos o maior número de pontos no grupo da Champions.""Excelente pergunta. Tenho de ter um programa onde possa explicar tudo. Se não és capaz de atacar bem, não estás pronto para defender bem, nomeadamente quando perdes a bola. Se me vou alongar, começam a dizer que estou a vender a banha da cobra. Tenho é de meter a equipa a jogar."