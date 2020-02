Sérgio Conceição: «Se não tiver vontade de ganhar jogos, vou-me embora»

O FC Porto defronta amanhã o Ac. Viseu, na meia-final da Taça de Portugal, e Sérgio Conceição assegura que toda a equipa está focada neste jogo e não no clássico de sábado, com o Benfica. O técnico do FC Porto não tem sido feliz nas Taças, mas assegura que a vontade de ganhar é sempre a mesma.





"Olhamos para este jogo observamos o estado dos jogadores nos diferentes parâmetros e escolhemos o melhor onze para tentar ganhar. Neste momento olhamos única e exclusivamente para o jogo de amanhã. Vimos de uma vitória em que foi pouco realçado o bom jogo que a equipa fez - para a crítica houve demérito do Vitória de Setúbal. Mas, olhando para o estado do plantel, é sempre bom trabalhar em cima de vitórias e escolher os jogadores que estão no melhor momento para integrarem o onze.""Era uma grande falta de respeito falarmos de outro jogo que não o do Ac. Viseu, é uma meia-final da Taça de Portugal. Cada jogo é uma oportunidade para os jogadores demonstrarem que merecem estar no onze. Olhamos para o jogo dessa forma e os jogadores também.""O Nakajima demonstrou melhorias; os outros mantém-se exatamente o cenário que tínhamos antes do jogo com o Vitória.""Desde o primeiro dia disse que não haveria entradas. Falei dos jovens a referir-me ao Vítor e a um ou outro jovem que trabalha connosco. Estamos satisfeitos com o plantel que temos. Já as saídas, não controlamos, há cláusulas de rescisão, valores que podem ser batidos, mas é sempre um alívio ficar com toda a gente no plantel, sem dúvida. Não fazia sentido entrada de reforços com os jovens de qualidade que temos na equipa B.""Se não tiver vontade de ganhar jogos, vou-me embora. O FC Porto comigo tem chegado praticamente ao fim, ou perto do fim, em todas as competições. Já podíamos ter uma mão cheia de taças no museu, foram pormenores que decidiram os jogos. Temos de estar atentos a esses pormenores para sermos mais felizes do que fomos nessas competições."