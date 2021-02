Sérgio Conceição: «Se não vencermos ficará muito difícil reabrir o campeonato»

Sérgio Conceição fez, hoje, a antevisão ao jogo com o Marítimo, agendado para amanhã às 19 horas, no Funchal. E o treinador admitiu que novo deslize dos dragões comprometerá as apirações portistas, depois de o Sporting ter ganho o seu jogo frente ao Portimonense.





Estado anímico da equipa: "Gere-se de forma muito realista, olhando para a distância para 1.º lugar, olhando para o que é objetivo principal do grupo, que é a conquista do campeonato e percebendo que estamos já a uma distância importante em relação ao 1.º lugar. Mas isto é o futebol, se tivéssemos jogado ontem e Sporting só amanhã, fariam a pergunta ao Rúben Amorim que estariam a 7 pontos se tivéssemos ganho…. Ainda não jogámos, temos de vencer e ganhar o nosso jogo. Depois teremos um jogo também importante [contra Sporting], mas esse só será importante para a semana se tivermos os 3 pontos no Marítimo. Se não, ficará muito difícil o tal reabrir do campeonato."Jogo com Juventus: "O jogo da Juventus foi importante, foi uma vitória isolada porque há outro jogo em Turim para justificar essa boa prestação, depois festejando a possível passagem aos quartos-de-final... Mas agora foi só uma vitória, importante claro, que animicamente é importante, mas não festejamos vitórias, festejamos títulos. Queremos é festejar títulos no fim da época. Emocionalmente, o grupo está completamente consciente do momento que está a passar e do que tem de fazer para que seja diferente o trajeto no campeonato."