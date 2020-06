Sérgio Conceição: «Se o Aves jogasse com esta agressividade, ficava na Liga. Metem 6 ou 7 centrais»

Sérgio Conceição queixou-se de agressividade em excesso por parte da equipa do Desp. Aves, após o empate (0-0) do FC Porto na Vila das Aves.





Sérgio Conceição diz que houve golo mal anulado ao FC Porto mas frisa: «Carlos Xistra fez uma arbitragem positiva» Sérgio Conceição diz que houve golo mal anulado ao FC Porto mas frisa: «Carlos Xistra fez uma arbitragem positiva»

A carregar o vídeo ...

O lance nos descontos que deixou Sérgio Conceição de mãos na cabeça O lance nos descontos que deixou Sérgio Conceição de mãos na cabeça

"Uma coisa tenho a certeza. Amanhã, aconteça o que acontecer, seremos primeiros. Estes jogos, depois da paragem, serão jogos sempre difíceis. Com equipas que estão a lutar pelos seus objetivos. O Aves, se joga com esta agressividade no campeonato todo, fica na Primeira Liga. Não tenho dúvida nenhuma. Hoje foi uma equipa bastante agressiva, mas já estamos habituados. Defrontam uma equipa forte, utilizam a suas armas. Não podemos controlar o que os adversários fazem na estratégia para o jogo, podem meter seis ou sete centrais", começou por dizer."O pontinho vale contra nós. E é com isso que temos que contar. Daí, a minha estratégia para o jogo, com gente mais móvel, que pudesse dar outras coisas e resultou até ao ponto de chegar à baliza. Chegámos facilmente à baliza, mas depois é preciso meter a bola lá dentro para ganhar o jogo", afirmou, à Sport TV.