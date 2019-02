Sérgio Conceição: «Se Óliver se focar só no golo perde a concentração noutras coisas»

Sérgio Conceição gostou bastante da exibição de Óliver Torres em Tondela, onde o médio voltou aos golos, deixando alguns conselhos para que o centro-campista espanhol continue a evoluir."Para ele é importante marcar mas, sinceramente, tenho dificuldade em perceber quando um jogador precisa de elogios para ganhar confiança. Ele tem de trabalhar bem para ganhar confiança e marcar nos treinos para os golos surgirem também nos jogos. Se ele se focar só no golo, perde a concentração noutras coisas que lhe peço no jogo. O golo deve surgir de forma natural, como aconteceu em Tondela. Meteu a cereja no topo do bolo. Acho que o médio moderno tem de ter golo mas as coisas durante algum tempo não lhe correram bem", considerou o treinador do FC Porto, na antevisão à 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, diante do Sp. Braga (terça-feira, 20h15).Adrián López também mereceu elogios de Conceição: "Nos treinos corresponde de forma fantástica ao que é pedido. Em treino, mete cinco livres em cinco tentativas. Importante é diariamente aqui eles darem o seu melhor."