Sérgio Conceição segue preparação para jogo com Belenenses SAD

O plantel do FC Porto trabalhou, esta quinta-feira no Olival, tendo em vista o jogo frente ao Belenenses SAD da 30ª jornada da Liga NOS, agendado para o próximo domingo às 21h30.





Iván Marcano, a realizar tratamento à lesão no joelho direito, é o único nome que consta no boletim clínico do emblema azul e branco.Sérgio Conceição orienta, esta sexta-feira, nova sessão de trabalhos a partir das 10h30, novamente no Olival.