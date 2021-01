Sérgio Conceição seguiu viagem com o FC Porto para Faro

Se dúvidas houvesse, as mesmas estão desfeitas: Sérgio Conceição vai estar em Faro a orientar o FC Porto no jogo frente ao Farense.





O técnico dos dragões seguiu viagem com a comitiva portista rumo ao Algarve, isto depois de ter falhado três treinos devido a sintomas gripais, o último dos quais no sábado, dia em que até esteve no Olival, mas não na sessão de trabalho, de forma a resguardar-se.