Sérgio Conceição: «Sei coisas sobre os jogadores que eles não sabem que eu sei»

Sérgio Conceição dá este sábado uma longa entrevista ao 'Expresso' na qual fala do seu passado, do desgosto que o persegue desde a adolescência quando perdeu os pais e da felicidade que representa treinar o FC Porto entre outras coisas. E sobre os dragões revela pormenores que mostram bem que nada é deixado ao acaso.





"Faço questão de conhecer a mulher, os filhos, de saber o percurso dos jogadores e de saber coisas sobre eles sem que eles saibam que eu sei [risos]. Por exemplo saber em que casa morava o Luiz Díaz, quem era o seu melhor amigo de infância até saber quais são os seus sonhos de criança. Assim, no momento certo, também sei como mexer com ele, em grupo ou individualmente. Temos alguns segredos", refere, revelando também que o "peso é controlado ao grama".E dá um exemplo: "Numa célebre reunião, depois de termos perdido o jogo com o Famalicão na retoma, decidi que era altura de mexer com os futebolistas. Então, antes do encontro com o Tondela, cada jogador foi encontrar um objeto pessoal, de casa, que lhe disse algo no balneário".