Sérgio Conceição: «Sem Champions? Não me parece que algum jogador agarre na mala e se vá embora»

Sérgio Conceição foi esta sexta-feira questionado sobre o facto de alguns jogadores terem vindo para o FC Porto com a expectativa de jogar a Liga dos Campeões, algo que afinal não vai acontecer. Em resposta, o técnico lembrou que há a Liga Europa."Vão jogar uma competição europeia. É normal que o jogador que vem para o FC Porto diga que quer lutar pelas provas internas e estar na Champions. Mas não estando, não me parece que alguém agarre na mala e se vá embora.""Em dois anos entraram mais de 100 milhões, da prestação na Champions. Não sou diretor financeiro, o nosso grupo tem é de ganhar títulos. Depois há a parte financeira e temos todo o gosto em contribuir para ela.""Encontrei o grupo de manhã com boa saúde mental, um sol fantástico. Uma saúde maravilhosa para fazer o que adoram. Em termos de espírito, com uma vontade enorme de dar a volta a este momento menos positivo e prontos para amanhã."