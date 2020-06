Sérgio Conceição: «Seria leviano da minha parte dizer que algo estava ganho»

O FC Porto tem neste momento vantagem sobre o Benfica, mas Sérgio Conceição não quer embandeirar em arco. O treinador recorda que as equipas têm sido muito insconstantes depois da retoma e que tudo pode acontecer nas seis jornadas que faltam. O foco, para já, está na visita ao Paços de Ferreira, amanhã, às 21h15.





"Trabalhamos a pensar e a estudar o adversário, o que tem sido o seu comportamento nos últimos jogos, que no caso do Paços tem sido muito positivo. É a segunda equipa com mais pontos depois da retoma, bem orientada, consistente e que com certeza criará problemas. Cabe-nos a nós focarmo-nos no que fazemos como equipa.""Não trabalhamos dependendo do resultado dos jogos anteriores. Claro que as vitórias são importantes, trabalha-se de forma mais alegre quando assim acontece, mas o que nos tem de dar mais confiança é o nosso trabalho. Depois, há jogos em que merecemos fazer 7 ou 8 golos, como foi o caso jogo antes do Boavista, e outros em que se faz quatro. É preciso acreditar no processo e entrar em campo de forma determinada e ambiciosa.""Sentir que não podemos falhar sinto desde que tenho consciência que sou gente. Sou determinado, ambicioso quero fazer sempre mais e melhor. Desde que cheguei aqui sinto que todos os desafios são importantes. O mais importante não é olhar para seis jogos mas para um, o de amanhã.""Os jogos têm de se fazer, depois ou antes isso na minha ótica não é assim tão relevante. Temos de jogar, não há nada a fazer, não adianta jogar antes ou depois se os resultados não forem positivos.""Já falei sobre isso, o assunto está entregue à direção e não vou repetir a mesma coisa.""Nós não podemos controlar os pensamentos e os comportamentos das outras pessoas. Só controlamos o que fazemos em nossa casa, que é o mais importante.""Quando olhamos para as equipas adversárias olhamos também para os comportamentos dos treinadores e não é habitual o Pepa mudar a identidade da equipa. Não é difícil ver quais são as dinâmicas do Paçços, trabalha muito e bem, é uma equipa agressiva, bem organizada, tem um meio-campo muito interessante, centrais de qualidade, alas muito bons. Se vai mudar ou não este figurino? Não sei. Estou preparado para, se isso acontecer, encontrar as soluções necessárias para ganhar o jogo.""Fi-lo porque ainda não ganhámos nada. As contas fazem-se no fim, faltam seis jogos, seria leviano da minha parte se pensasse que alguma coisa estava conquistada. Basta um jogo para as equipas ficarem iguais. Nem é uma questão de 'travão de mão', é a realidade. A prova mais evidente é que depois da retoma temos assistido a um percurso das equipas algo inconstante. Não podemos facilitar em nada, temos de continuar focados. As equipas vão ficando numa melhor forma à medida que o campeonato vai avançado para o final. Neste contexto difícil seria leviano da minha parte dizer que algo estava conquistado.""Está praticamente recuperado, mas está fora deste jogo. No início da próxima semana contamos com ele a 100 por cento."