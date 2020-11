Sérgio Conceição: «Sigo os distritais, gosto de beber a minha minizinha no café»

Terminados os compromissos das seleções, o FC Porto regressa amanhã ao ativo com um jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Fabril do Barreiro. Trata-se de uma formação do Campeonato de Portugal, mas Sérgio Conceição não quer que a equipa pense que será tudo fácil.





"Estas duas semanas foram boas naquilo que foi o tempo para trabalhar com os jogadores que ficaram. Obviamente o desejável é que tivéssemos mais jogadores à disposição. É importante ter muitos jogadores nas seleções, mas devia haver um ajuste do calendário das seleções e das nossas provas. As estas duas semanas foram boas para trabalhar especificamente com alguns jogadores que não estavam tão bem dentro do processo e dinâmica da equipa.""Os jogadores estão muito comprometidos, a cada dia que passa vão encaixando a forma exigente com que trabalhamos. Temos de olhar muito para a nossa história, para o clube que representamos e isso é sinónimo do rigor e do trabalho. Acho que isso não vai acontecer porque estamos conscientes das dificuldades que vamos encontrar se não estivermos ao nosso nível.""As altetações, se acontecerem, não têm a ver com as seleções ou com o facto de jogarmos na Liga dos Campeões a seguir. O treino é que dita quem é que eu utilizo, com uma ou outra excessão. Normalmente funciono dessa forma, há uma preparação para o jogo, trabalhar de acordo com o que somos, olhando para os adversários. Provavelmente haverá mexidas, não por falta de respeito pelo adversário ou pelo jogo de terça-feira em França. Quem faz as coisas dessa forma normalmente dá-se mal nos dois jogos e eu não estou para aí virado. Estamos atentos, recebemos o registo dos jogadores, há viagens, sabemos o trabalho que se faz nas diferentes seleções. Alguns chegaram ontem à tarde ou à noite. Não tem muito em conta o peso o jogo que fizeram, mas a viagem que pode ser supercansativa. Isso tudo entra na balança para o jogo, seja contra o Fabril ou contra o Marselha.""Não gosto de individualizar, mas o Felipe Anderson em trabalhado bem, nada a dizer no que diz respeito ao treino. Agora depende dele, da capacidade de meter o treino e o que eu quero de forma visível no jogo.""O Hulk não é opção para o Fabril, o Marega é opção para o Fabril.""Vamos ter muitos jogos decisivos, queremos voltar a ganhar de uma forma regular no campoenato, isso é tudo falado. Demos esse alerta, o jogo a jogo é um chavão, mas é mesmo assim. Estamos cá para a luta.""Não sabemos quem está disponível para o jogo, eles também foram testados. Mas há muitas dúvidas. Sabemos qual é a equipa mais utilizada e podemos pensar numa provável mudança que possam fazer contra nós.""Acompanho, sou admirador confesso, não só dos distritais, sigo na zona de Coimbra, vou ao estádio para beber a minha minizinha no café ao lado dos campos. Sigo até porque tenho um filho a jogar no Estrela da Amadora. Há muita qualidade e muitas vezes aproveitam estes jogos para mostrar qualidade e talento. Há muitos jogadores nas divisões secundárias que podem dar o salto. Na minha altura saíamos dos juniores e íamos rodar noutras equipas. Fui para o Penafiel, onde quase descemos de divisão, depois para o Leça, para o Felgueiras e para o FC Porto. Dois anos depois estava em Itália. Há qualidade, é preciso é apostar nesses jovens das divisões secundárias. Não tenho nada contra jogadores vindos de fora, mas gosto dos jogadores do nosso campeonato. O que não gosto que é haja muita gente, tantos jovens portugueses com talento e qualidade que não sejam aproveitados."