Sérgio Conceição: «Só olhamos para a diferença pontual até ao apito do árbitro»

Na liderança do campeonato com 42 pontos, mais 8 do que o Sporting que vai defrontar no clássico de amanhã, Sérgio Conceição garante luta renhida pelos 3 preciosos pontos."Espero viver as emoções da mesma forma que tenho vivido ao longo da minha carreira. É um jogo com um rival que luta pelos mesmos objetivos que nós. Vamos fazer tudo para conquistar os três pontos", afirmou esta sexta-feira em conferência de imprensa de antevisão.E prosseguiu: "Imaginamos e trabalhamos diariamente para conseguir ganhar o próximo jogo. Não vivemos muito do futuro a médio prazo, mas o imediato. Depois do Sporting, há o Leixões para a Taça, e assim sucessivamente. Não olho para daqui a 3 ou 4 semanas. Depois deste jogo, ainda há 51 pontos para disputar, se não me engano, muitos para conseguir conquistar. Muito jogos para disputar por isso não ficamos muito excitados com esta vantagem. Não há um sentimento de vaidade. Estamos habituados a estar em 1.º nas provas internas. Se o rival [Sporting] perder fica a 11 pontos, não será por isso que vão sentir mais pressão, ou que vão jogar melhor ou pior, mas esses são os números. Da nossa parte é importante aumentar a vantagem para um rival direto. Ontem [quinta-feira] o Braga perdeu dois pontos em Portimão, ou ganhou um, depende da perspetiva. Agora temos que estar preocupados com o nosso jogo. O nosso foco está naquilo que é o nosso trabalho. No fim, façam-se as contas que se têm de fazer. Eu estive atento à antevisão do Portimonense-Braga e ouvi o que o Abel disse, parece que já há alguém a querer designar o campeão. Mas da minha parte não ouviu isso, de certeza"."O objetivo do FC Porto é sempre de ganhar e presumo que o do Sporting seja o mesmo. Só olhamos para a diferença pontual na tabela até ao apito do árbitro. O jogo tem a sua própria história e, por isso, temos de entrar bem para conseguimos ganhar os três pontos. A responsabilidade do FC Porto é a mesma daquela que tivemos no último jogo".Sobre o registo do FC Porto em Alvalade, Sérgio Conceição preferiu não valorizar as estatísticas."Penso que o Sporting tem feito grandes jogos contra o FC Porto em sua casa. Acho que é desde maio de 2017 que o Sporting não perde em casa, na altura foi contra o Belenenses. Também já li coisas sobre mim, sobre o meu registo contra o Sporting, que ainda não consegui ganhar em Alvalade... Leio e estou atento, claro, mas são estatísticas que a mim dizem muito pouco".O Sporting-FC Porto está marcado para as 15h30 de sábado, um horário que Conceição aplaude. "Quero dar os parabéns a quem estabeleceu este horário, porque faz bem ao futebol. Há muita gente que vai levar os filhos, as famílias ao estádio. O espetáculo beneficia com este horário. Em termos das rotinas dos jogadores, não nos queixamos. Prefiro ter um estádio cheio de gente, de miúdos, é extremamente motivante para quem joga", concluiu.