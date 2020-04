Sérgio Conceição sobre João Pinto: «Se há jogador à Porto, é ele»

João Pinto foi o convidado da edição do "FC Porto em Casa" deste sábado, num programa que teve várias surpresas. Uma delas foi a entrada de Sérgio Conceição em cena, já depois de uma pequena brincadeira entre os dois antigos jogadores.





O atual técnico do FC Porto surgiu para responder a uma pequena provocação em jeito de brincadeira do ex-lateral e, depois de responder de volta, aproveitou a ocasião para deixar vários elogios ao antigo capitão dos dragões."O João sempre foi uma referência. Dificilmente aparecia mal disposto no treino, era o primeiro jogador a chegar e foi o jogador que vi verdadeiramente com o espírito à Porto, o jogador que mais me tocou a mim. O João era aquele jogador que, se temos de arranjar um personagem para dizer isto é Porto, era o João. E não tenho dúvidas", atirou.