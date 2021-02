Sérgio Conceição sobre Nanu: «Está meio combalido, com algumas dificuldades no ombro»

Sérgio Conceição foi este sábado questionado sobre se tinha conversado com Nanu, jogador do FC Porto que se lesionou com gravidade no jogo com o Belenenses SAD e está a recuperar em casa. Num primeiro momento o técnico dos dragões mostrou-se algo incomodado com a pergunta, mas acabou por abordar a situação do lateral.





"Não sabem disso? Se falei com ele ou não? Não têm essa informação? Falei, falei há bocado antes de sair. Falei ontem e falei hoje. Está meio combalido ainda, com algumas dificuldades no ombro e está a recuperar. Foi um choque violentíssimo e terá de descansar e recuperar todas as faculdades importantes para voltar a jogar futebol", afirmou o treinador do FC Port, na antevisão ao duelo com o Sp. Braga.