Sérgio Conceição sobre o dérbi: «O interessa é o que vai acontecer no Dragão»

Sérgio Conceição elogiou a equipa do Sp. Braga, mas mostrou-se confiante na vitória do FC Porto, amanhã, na receção aos minhotos. O técnico espera um jogo difícil mas ao mesmo tempo um bom espectáculo, onde a sua equipa possa conquistar os três pontos. Sobre o Sporting-Benfica não quis alongar-se. "Não vale de nada olhar para outros jogos se não ganharmos o nosso."





"Espero um bom jogo de futebol e que dentro desse espetáculo o Estádio do Dragão esteja cheio de adeptos para nos apoiarem. Eles são uma mais-valia, num encontro muito importante para nós. São 3 pontos importantes, como tantos outros que vamos ter pela frente.""Não olhamos para o resultado, para o golo marcado ou o sofrido, mas sim para o que deu origem a esse golo, à dinâmica da equipa. Não acredito que houve um Sp. Braga fantástico contra o Belenenses e outro mais contido contra Tondela. Neste novo Sp. Braga não há muito tempo de trabalho do Ruben, mas a verdade é que se percebe bem qual é a ideia de jogo nos diferentes momentos, quando a equipa ataca ou defende. Não aceito que digam que foi um Sp. Braga bipolar, acho que as equipas que teve pela frente é que foram diferentes e causaram problemas diferentes. Olhamos para o que é ação dos três centrais, a ação do duplo pivô, a largura e profundidade dos laterais, os homens da frente... Tudo o que é a equipa do Sp. Braga e a sua dinâmica não é muito difícil de descortinar. Depois, essas nuances nesse 3x4x3 a atacar são dinâmicas muito interessantes, cria dificuldades aos adversários, coloca muita gente por dentro. Olhamos para o que é a reação à perda, que é muito forte, tudo isso percebemos e sabemos, além das caraterísticas individuais dos jogadores, que são que são acima da média. Cabe-nos contrariar isso e ganhar.""Por isso somos o FC Porto, trabalhamos sobre os pontos fortes do adversário. Vi os dois jogos do Sp. Braga e um jogo nosso contra uma equipa que joga da mesma forma. Esse é o nosso trabalho.""Tentamos limitar ao máximo os erros, é verdade que nas competições internas sofremos só este golo com o Varzim, não quer dizer que estivesse tudo bem até lá, houve erros cometidos em que podíamos ter sofrido. Tem de haver equilíbrio, criar situações de golo e amanhã vamos ter de estar muito equilibrados porque conhecemos o poderio do Sp. Braga.""Tenho uma opinião sobre isso, mas não vale a pena entrar por aí, foi marcado está marcado. Jogamos quarta-feira a meia-final da Taça da Liga. Ficava satisfeito se este jogo fosse sábado depois do almoço, às 3 ou 5 da tarde. Mas não há nada a fazer, vamos embora.""Vamos olhar para o nosso jogo, não adianta olhar para o dérbi noutra cidade porque o interessa é o que vai acontecer no Dragão. Não vale de nada olhar para outros jogos se não ganharmos o nosso.""Depois do campeonato que ganhámos há dois anos, com 88 pontos, pensei que 85 no ano seguinte bastariam e não foi assim. O campeonato está mais competitivo. Pressão? Faz parte."O Nakajima fora do jogo, o Pepe vamos ver. São situações difíceis.