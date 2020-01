Sérgio Conceição sobre reação dos adeptos: «Só uso lenços para me assoar ou limpar o suor»

Sérgio Conceição deixou esta terça-feira sem resposta as críticas dos adeptos do FC porto depois da derrota frente ao Sp. Braga na passada sexta-feira.





"Não tenho de comentar as críticas dos adeptos. Quando cheguei aqui, o FC Porto não ganhava nada há quatro anos. Normalmente, as expectativas são baixas, baixíssimas, a exigência por si só acaba por baixar. Quando se consegue levantar o FC Porto, quebrar a hegemonia do Benfica, ganhar um campeonato, a exigência a partir daí aumenta. Como sou um homem do futebol, que gosto de desafios, pressão, desta forma de estar no futebol, sei que faz parte e não tenho de comentar a reação dos adeptos, muito menos os que falam na imprensa. Vocês é que dão protagonismo às pessoas para falar. Vi e li reações de 'N' adeptos, comentadores de TV, e se vou comentar todas não faço outra coisa e não me foco no mais importante que é ter resultados para esses adeptos baterem palmas. Se ganhar batem palmas, se perder mostram lenços. Lenços eu só uso para me assoar ou limpar o transpirar do trabalho de todos os dias, o resto diz-me muito pouco. Tenho um respeito enorme por toda a massa adepta do FCP, mas isso não tem de condicionar o meu trabalho senão tenho de pegar nas malas", afirmou o treinador dos dragões na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da meia-final da Allianz Cup com o V. Guimarães, agendado para amanhã (19H45), no Estádio Municipal de Braga.