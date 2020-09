Sérgio Conceição: «Somos o alvo a abater dentro e fora de campo»

Sérgio Conceição mostrou na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã com o Sp. Braga, que marca a estreia do FC Porto na Liga NOS 2020/21, não ter dúvidas que os olhos estarão postos na sua equipa, ou não fossem os dragões os campeões nacionais.





"Somos o alvo a abater dentro e fora de campo", disse o técnico na antevisão do duelo com o Sp. Braga."Hoje em dia, o conhecimento é tão grande que acaba por não haver tantos segredos. O segredo está na forma como se trabalha. Vamos encontrar um clube que tem trabalhado de forma extremanente sólida, com jogadores de grande qualidade e com Carlos Carvalhal que pontencia ao máximo os seus jogadores. É uma equipa difícil, num jogo difícil. Mas o FC Porto está habituado. Somos os campeões em título, somos o alvo a abater. Estamos habituados a ser o alvo a abater dentro e fora do campo", afirmou Sérgio Conceição."O FC Porto é o campeão nacional e a equipa que todos vão querer ganhar."