Sérgio Conceição: «Somos o clube que leva mais alto a nossa bandeira nas provas da UEFA»

Sérgio Conceição foi eleito o treinador do ano e recebeu o Dragão de Ouro nessa categoria das mãos de Pinto da Costa, esta segunda-feira. O técnico 'bisou' neste galardão depois de conquistar a dobradinha a época passada e não podia estar mais satisfeito com o que atingiu.





"Quando cheguei aqui, em 2017, o clube estava num momento difícil, sob a alçada do fair-play financeiro e com ausência de títulos. Hoje, volvidos três anos, podemos orgulhar-nos de ter a hegemonia do futebol nacional. Somos o clube português que eleva mais alto a bandeira do nosso país nas provas da UEFA. O meu primeiro agradecimento vai para o nosso presidente, que apostou num treinador que na altura era inexperiente e sem palmarés. O meu obrigado pela oportunidade numa casa onde os títulos são uma obrigatoriedade", apontou, dividindo os méritos com todos os que trabalham no clube."Não posso deixar de realçar que sou apenas uma peça numa grande engrenagem, pois temos jogadores fabulosos, uma equipa técnica apaixonada, competente e que trabalhar muito, e todos os funcionários fazem com que o FC Porto seja mais do que um local de trabalho", referiu.