Sérgio Conceição: «Somos uma equipa apetecível»

Sérgio Conceição tem noção da qualidade dos seus jogadores e do trabalho realizado, porque isso discorda quando os críticos dizem que o FC Porto ainda tem muito a melhorar."Estamos num bom momento porque temos cumprido com a nossa obrigação que é ganhar os jogos. Mas nunca há um jogo perfeito, há sempre um ou outro momento menos bom e são esses que vamoscorrigindo, sempre atrás dessa perfeição. Mas não sei se será muito para melhorar. Trabalhamos em cima do erro, andamos sempre à procura do melhor", afirmou.E por isso, considera Sérgio Conceição, também na Europa o FC Porto tem tido sucesso, sendo apontado um adversários desejável: "Somos uma equipa apetecível", afirma, garantindo porém que os elogios não o tiram do rumo traçado."Da mesma forma que vejo os momentos positivos, este ano já ouvi situações menos positivas, temos de olhar para ambas da mesma forma. Não gosto de elogios porque cada jogo é um desafio constante. Amanhã procuro novos elogios e depois na terça-feira estamos em mais uma montra para elogios. Olhamos jogo a jogo para atingir o objetivo que é ganhar... os elogios vêm depois. Vejo programas desportivos, estou a par das coisas, mas não influenciam o meu caminho, o meu foco", garante.Quanto aos elogios de António Oliveira, que antevê um futuro brilhante para o treinador do FC Porto com conquistas nacionais internacionais, Sérgio Conceição agradece mas sublinha que estas só lhe trazem mais responsabilidade: "Declarações simpáticas que me deixam sempre alerta. Só me dão mais responsabilidade. António Oliveira foi meu treinador no FC Porto, na Seleção Nacional, é uma pessoa que respeito muito, a nível de aprendizagem e como pessoa. E claro, todos os treinadores sonham ganhar provas internas e também na Europa… mas é preciso ser realista e temos de nos focar no campeonato e no jogo de amanhã com o Santa Clara.