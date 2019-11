Sérgio Conceição: «Sou muito acarinhado e apoiado pelos adeptos»

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu que a mudança de treinador no Desportivo das Aves poderá trazer dificuldades, considerando como "um jogo muito importante" a partida da 10.ª jornada da Liga NOS.O treinador recordou o bom jogo que o lanterna-vermelha fez na última jornada frente ao Belenenses SAD, naquele que foi a primeira partida de Leandro Pires à frente do Aves."A equipa do Desportivo das Aves trocou recentemente de treinador, apresentou alguns jogadores diferentes, o modelo também é algo diferente. Esteve a vencer por duas vezes no Jamor e é uma equipa que anda à procura de pontos e vai fazer por os conquistar. Nós temos de estar atentos a isso, arranjar a melhor estratégia para vencer este jogo", frisou.Sérgio Conceição foi ainda questionado sobre as declarações polémicas após o jogo com o Marítimo (1-1), admitindo algum excesso de linguagem."O meu sentimento em relação ao jogo é exatamente o mesmo, mas as palavras não foram as que eu queria", disse.Sobre algumas críticas de alguns adeptos, Conceição lembrou que antes de ser treinador do FC Porto é adepto e que sabe perfeitamente que estes "são essenciais para o sucesso" e que "são eles que fazem a grandeza" do clube."E sinto, desde que cheguei ao estádio do Dragão, que sou muito acarinhado e muito apoiado pelos adeptos", salientou.Alex Telles e Moussa Marega foram nas últimas épocas dois dos jogadores da confiança de Sérgio Conceição, mas não foram titulares nos últimos jogos.O Moussa não tem estado nas convocatórias para ser poupado, para não o perdermos por muito tempo. São limitações físicas, estamos na expectativa de quando poderá entrar. Podem ser dias ou semanas. Se virem o jogo do Rangers, percebem que no final o Marega está a queixar-se e a meter a mão na coxa", disse.Sobre Alex Telles, Sérgio Conceição disse que "vai estar convocado" e que "quem estiver melhor" vai jogar.O FC Porto, segundo classificado da I Liga, com os mesmos pontos do Famalicão, recebe este domingo, às 20 Horas, o Desportivo das Aves, último classificado, com apenas três pontos, numa partida da 10.ª jornada da prova.