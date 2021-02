Sérgio Conceição: «Sou nervoso por natureza, vocês já me conhecem em Itália também»

Para lá das questões da imprensa portuguesa, Sérgio Conceição falou também à comunicação social italiana, respondendo a duas questões que passaram primeiro pelo seu conhecimento do futebol transalpino (pelo facto de lá ter jogado) mas também pelo nervosismo que evidenciou nos últimos duelos que disputou.





"Acho que foram importantes os meus anos em Itália. Na altura era talvez o campeonato mais forte do mundo. Com os diferentes treinadores que tive e com o campeonato aprendi muito. Jogar-se com grandíssimos jogadores e disputando o campeonato mais importante na altura, aprende-se sempre algo. Mas ser jogador é complemtaente de ser treinador. Não tem nada a ver. Vamos apanhando e bebendo algo, mas não é comparável aquilo que é ser um jogador importante com o ser treinador", assumiu o treinador portista, que em seguida recusou traçar comparações entre os jogos com o Manchester City e esta eliminatória com a Juventus."Direi que os jogos são todos diferentes. Os jogos com o City não têm nada a ver com o que a Juventus faz. Apesar da Juventus ser uma equipa que também gosta de ter bola - é uma equipa que tem posse de bola acima da média e com grandíssima qualidade. Mas os jogos com o City não têm a ver com estes. Pois são equipas com dinâmicas diferentes", explicou o técnico, que em seguida abordou uma segunda parte da questão, a propósito do nervosismo recente."Eu sou nervoso por natureza, vocês já me conhecem em Itália também. Foram as incidências com o Braga que levaram a que se passassem algumas cenas... Nós queremos os jogos de forma pacífica, mas quem vive como nós e percebe que há muitas injustiças, é normal que haja uma manifestação de desagrado por algumas decisões tomadas. Mas aproveito para dizer: nós mentalmente estamos muito fortes para amanhã, meus amigos", concluiu.