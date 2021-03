Sérgio Conceição: «Sp. Braga é a melhor equipa a jogar em Portugal neste momento»

Sérgio Conceição fez esta terça-feira a antevisão ao duelo entre FC Porto e Sp. Braga, agendado para as 20h15 desta quarta-feira, a contar para a meia-final da Taça de Portugal.





O treinador dos azuis e brancos mostrou-se atento às dinâmicas ofensivas e defensivas da equipa orientada por Carlos Carvalhal e não poupou nos elogios: "São a melhor equipa a jogar em Portugal neste momento"."Algumas equipas têm a linha defensiva com dois centrais e dois laterais, mas depois os alas descem e fica uma linha de seis. Depende muito de como as equipas abordam os esquemas. Há uma forma de defender no primeiro momento do Sp. Braga, quando estão numa zona mais central defendem em 4x5x1, quando estão mais em baixo defendem com um 3x5x2. É uma equipa com jogadores acima da média, com um excelente treinador, com uma excelente estrutura e com quem tive a oportunidade de trabalhar. Conheço bem. Na minha opinião, é a melhor equipa a jogar em Portugal, quando têm bola, na sua organização ofensiva, são a melhor equipa em Portugal neste momento", atirou o técnico, em declarações na conferência de imprensa.