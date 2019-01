Sérgio Conceição: «Sporting estava algo intranquilo e podíamos ter aproveitado melhor»

Sérgio Conceição não ficou satisfeito com o 0-0 com o Sporting. O treinador do FC Porto lamentou que a equipa não tenha dado sequência à série vitoriosa."Queríamos ganhar e preparámos a equipa para isso como fizemos nos outros 18 jogos. Foi um jogo não muito bem jogado, muito competitivo, houve muitas faltas. De qualquer maneira, uma primeira parte equilibrada, sem ocasiões de golo. O Sporting deu-nos alguma iniciativa com receio do espaço nas costas, nós podíamos e devíamos ter mais paciência com bola. Mas foi muito equilibrado. Na segunda parte, foi diferente. Tivemos por cima do jogo, tivemos 2 ocasiões em que podíamos ter feito golo, que foram as melhores do jogo. O Sporting conseguiu com um remate de fora a criar perigo. A haver um vencedor seríamos nós. O Sporting notava-se que estava algo intranquilo e nós podíamos ter aproveitado melhor", disse, frisando que o empate deixou um "sabor amargo""Queríamos ganhar. Sentimos que somos mais fortes e que neste jogo queríamos muito ganhar. Às vezes não se consegue, temos situações para finalizar, para definir melhor, e não o conseguimos fazer. Há jogos assim, agora é pensar no jogo da Taça e preparar ao máximo os jogadores porque temos uma quantidade de jogos grande", continuou.Sobre a estratégia do Sporting, Conceição considerou: "Preparámos o jogo em função daquilo que foi o percurso do novo treinador. Chegámos aqui e deparámo-nos com uma estratégia diferente. Isso faz parte. Nós, como campeões e líderes, temos de encontrar solução para tornear essas dificuldades. Na primeira parte, não conseguimos. Na segunda parte, sim, depois de perceber o que tínhamos a fazer e muitas das vezes se tivéssemos definido melhor e concluído melhor podíamos ter marcado golos e sair vencedores."