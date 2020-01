Sérgio Conceição: «Sporting foi o adversário mais difícil da época»

Satisfeito com o triunfo alcançado diante do Sporting , Sérgio Conceição assumiu que o FC Porto ganhou a partida de Alvalade pela mudança na equipa que operou na segunda parte, numa altura onde até era o Sporting a equipa mais perigosa. De resto, nesse sentido, Conceição diz mesmo que os leões foram a equipa mais complicada que os portistas enfrentaram até ao momento no campeonato."Quero dar os parabéns às três equipas. Não houve casos no jogo. Estiveram todas num nível altíssimo, tal como o público, que esteve incansável de parte a parte. Entrámos bem no jogo, a tentar explorar as debilidades do Sporting. O golo nasceu disso mesmo, do posicionamento do Marega, a explorar as diagonais dele entre o lateral e o central. Penso que em termos de jogo estava um pouco mais amarrado do que depois na segunda parte, mas controlámos o jogo até ao golo que sofremos. Sofrido num erro que não podemos cometer, ao começar a criar na zona central. O Sporting aproveitou bem e empatou", começou por dizer, à SportTV."No segundo tempo, o Sporting criou oportunidades nos primeiros 20 minutos, mas os campeões e grandes equipas também se fazem de momentos de sorte. Quando senti que o Nakajima tinha dificuldade a recuperar, puxei o Otávio para dentro, coloquei o Marega na direita e o Luis Díaz na esquerda. Ganhámos o jogo aí. Não pelo Nakajima, mas pelas características dos jogadores, que interpretaram o que queríamos. Depois disso tivemos chances claras de golo e fomos justos vencedores, isto perante um Sporting de grande qualidade. E só um Sporting de grande qualidade poderia ter sido o jogo mais exigente desta época", elogiou.Questionado sobre a entrada em falso na segunda parte, Conceição assume que a equipa por si orientada passou por um período complicado. "Tivemos de sofrer no início. Percebemos o porquê depois. O Sporting estava com caudal ofensivo e nós com o Otávio na zona central melhorámos muito, pois bloqueámos o que o Sporting queria fazer. A partir do momento em que mudámos uma ou duas peças ganhámos o jogo. Podíamos ter aumentado a vantagem, mas teria sido injusto para o Sporting", finalizou.