Sérgio Conceição suspenso por 21 dias

Sérgio Conceição foi punido com 21 dias de suspensão na sequência da sua expulsão no jogo com o Moreirense. A decisão do Conselho de Disciplina da FPF retira o técnico do banco nas partidas com Famalicão, Benfica, Farense e Rio Ave. A suspensão, que começou a contar no dia em que viu o cartão vermelho, termina a 16 de maio, possibilitando ao treinador estar no banco na derradeira jornada do campeonato, com o Belenenses SAD. Além do castigo, Conceição terá ainda de pagar uma multa no valor de 10.200 euros.





O relatório de Hugo Miguel confirma ainda as palavras proferidas por Sérgio Conceição, que Record já havia revelado . De acordo com o relatório do árbitro, o treinador portista "após o final do jogo entrou no terreno de jogo para contestar a equipa de arbitragem e disse: 'És uma vergonha, roubaste-nos o campeonato'". Após a exibição do cartão vermelho começou a bater palmas na direção do árbitro e continuou a dizer: "És fraco e má pessoa, roubaste-nos dois campeonatos, escreve tudo, és uma vergonha do caralho, és um ladrão, estás sempre a foder-nos".De resto, segundo o mapa de castigos do CD, Rui Cerqueira, assessor de imprensa dos dragões, foi também suspenso por 30 dias , sendo que Uribe, Corona, Vítor Bruno, Diamantino Figueiredo e o FC Porto estão a contas com processos disciplinares