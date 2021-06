Final da Taça de Portugal 2019/20: Sérgio Conceição suspenso por 30 dias e multado em mais de 10 mil euros

Sérgio Conceição foi suspenso 30 dias e multado em 10.200 euros. Em causa estão os acontecimentos na final da Taça de Portugal 2019/20 frente ao Benfica, em agosto do ano passado. A decisão do Conselho de Disciplina, datada de 28 de maio, foi revelada esta sexta-feira pela FPF.





Num comunicado com 64 páginas, onde é detalhado o acordão do processo disciplinar instaurado a 5 de agosto de 2020, é possível conhecer-se as palavras que Sérgio Conceiçção dirigiu a Artur Soares Dias durante o intervalo do jogo. "Em tom intimidatório e de confrontação, aproximando-se do mesmo, manifestando o seu descontentamento com decisões tomadas pela equipa de arbitragem na primeira parte e proferindo insultos e comentários ofensivos, tais como: "já me f... um campeonato no jogo do Rio Ave e agora estás aqui para me f... a taça", "és uma vergonha", "não tens c..." (enquanto agarrava os seus órgãos genitais), "não tens caráter" e "não tens personalidade".Sérgio Conceição, "em sede de diligência para esse efeito agendada", acabou por reconhecer ter dito ao árbitro "aquilo que vem na acusação", mais declarando "estar arrependido da sua conduta". Estas declarações acabaram por ser decisivas para os números finais da pena, conforme está descrito no ponto 130: "Pelo exposto, atenta a existência de confissão integral e sem reservas, as molduras sancionatórias aplicáveis quedam-se reduzidas, nos respetivos limites mínimos e máximos, a metade, em face do que as sanções a aplicar ao arguido se hão de fixar."Na mesma deliberação é ainda "parcialmente procedente a acusação deduzida contra a SAD do FC Porto", resultando numa multa de 1.275 euros.