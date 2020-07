Sérgio Conceição taxativo: «Nakajima? Tenho é de me preocupar com Licá, o Cafú...»

Tem sido tema evitado por Sérgio Conceição nas conferências de imprensa, mas este sábado o treinador do FC Porto falou de... Nakajima. O japonês está de volta ao Olival, tendo começado a trabalhar no terreno no último fim de semana, mas o técnico garante que o jogador "não é opção".





"Não quero que interpretem mal a forma como vou responder. Nakajima não é opção neste momento para o jogo de amanhã, e o mais importante é falar do jogo de amanhã. Já tenho essa experiência que vão pegar em alguma coisa que vou dizer para fazerem notícia amanhã, e o mais importante é precupar-me com o Licá, Cafú, Bruno Coelho... Nakajima não é opção para o jogo, estamos aqui a comentar algo que não faz sentido", afirmou.Já sobre Mbemba, Conceição não deixou de elogiar o crescimento do jogador e o facto de ter 'sabido esperar'."Não gosto muito de individualizar. Já conhecia o Mbemba dos tempos da Bélgica. É muito consistente em todas as posições que pode fazer. Não foi por acaso que o pus no lado direito e Pepe no esquerdo. Em relação ao esperar, ele é uma pessoa tranquila e não podemos dissociar o jogador profissional da pessoa. Alguns jogadores transformam-se, mas ele é uma pessoa muito respeitadora. Soube, com paciência, esperar a oportunidade dele. Aproveitou-a e é importante na equipa", concluiu.